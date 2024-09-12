Лебеденко про Кристиана Ансальди: «Мог без штанов в автобусе висеть»

В январе 2011 года в команду «Рубин» пришел бывший нападающий клубов «Ростова» и «Сатурна» Игорь Лебеденко. Мужчина не закрепился в основе и в следующем году уехал из Казани. За это время у него появились интересные истории о проведенном времени в столице Татарстана.

Игрок сообщил изданию «Чемпионат», что Кристиан Ансальди из Аргентины считался самым веселым приятелем. В один из дней молодой человек висел без штанов в клубном транспорте.

В целом всех иностранных участников «Рубина» из того времени Лебеденко запомнил приятными людьми и вспомнил, как они кидались хлебом, однако потом им рассказали, что так делать не стоит.

Кристиан Ансальди был в «Рубине» 5 лет.

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