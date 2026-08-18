Кто может не платить за капремонт жилья в Татарстане
В Татарстане от взносов на капремонт освобождены не только жители аварийных домов, но и собственники, которым исполнилось 80 лет. Кому ещё не нужно платить за восстановление общедомового имущества — разбирался «Татар-информ».
Капремонт отличается от текущего: он восстанавливает или полностью меняет изношенные конструкции и инженерные системы. Кровля, отопление, водоснабжение — всё это может быть обновлено за счёт фонда, который формируется из взносов.
Но платят не все. Полностью освобождаются от взносов собственники квартир в домах, официально признанных аварийными и подлежащими сносу, а также в зданиях, включённых в программу реновации в рамках комплексного развития территорий. Не начисляют взносы и владельцам жилья, изымаемого для государственных или муниципальных нужд.
Льготы положены и отдельным категориям граждан. Это собственники, достигшие 80-летнего возраста, а также Герои Советского Союза и России, Герои Труда, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы.
Таким образом, наличие льготного статуса или особого статуса самого дома освобождает от обязанности платить за капремонт. Остальным собственникам квитанции приходят ежемесячно.
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