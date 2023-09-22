Новости Татарстана
· Полина Модестова

Крупнейшая сделка на рынке региональной цифровизации: бюджетники Татарстана перейдут на отечественную ОС

Бюджетные организации Татарстана перейдут на отечественную ОС Astra Linux
Крупнейшая сделка на рынке региональной цифровизации: бюджетники Татарстана перейдут на отечественную ОС

ПроГород

Подписаться в Telegram

Бюджетные учреждения Татарстана полностью перейдут на отечественную ОС, заявил Максут Шадаев, глава Минцифры России.

Со слов Шадаева, Татарстан подписал соглашение о переводе всех учреждений республики на российскую операционную систему. Органы власти и бюджетные организации теперь будут работать на Astra Linux.

Он отметил, что есть подтверждение крупнейшей сделки на рынке региональной цифровизации. Республика Татарстан подписала соглашение о переводе всех свои рабочих мест в органах власти и бюджетных учреждениях на отечественную операционную систему.

Максут Шадаев заявил, что изменения затронут больше 150 тысяч рабочих мест. Конкретные сроки еще не обозначены, но известно, что уже в ближайшем будущем.

Следующая новость ↓

Популярное

Спортивные новости Казани
23 часа назад

В Казани запланирован чемпионат по битвам роботов и дронов с использованием искусственного интеллекта

Лонгриды

день назад

«Я всех обманула»: троих египтян обвиняют в изнасиловании ребёнка

Полезное

7 часов назад

Получат ли жилье те, кто стал добровольцем или попал под частичную мобилизацию?

уничтожение грызунов в москве

Новости Казани

день назад

Новая кандидатура будет рассмотрена: прокурор РТ уедет работать в Марий Эл

Полезное

2 дня назад

Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края

микронаращивание волос в Москве

Новости Татарстана

10 часов назад

«Унификация правит бал»: в Татарстане сменится прокурор, проработавший в должности больше 10 лет

Новости Казани

7 часов назад

«В каждый трофей вложены частичка его души»: из жизни ушел технический директор «Ак Барса»

Новости Казани

день назад

С проблемой столкнулись десятки тысяч: жители Казани пожаловались на отсутствие посылок, отправленных через СДЭК

Новости Казани

7 часов назад

Теперь станут водителями?: какая судьба уготовлена кондукторам Казани из-за внедрения новой системы оплаты проезда

Спортивные новости Казани

день назад

«Били оборонительные игроки»: фанаты «Рубина» выступают за отставку главного тренера клуба
Лонгриды
8 часов назад

Кто востребован и где большая конкуренция: рассказываем, как казанцам определиться с выбором специальности

Кто востребован и где большая конкуренция: рассказываем, как казанцам определиться с выбором специальности

Новости Татарстана

час назад

Позволяет обеспечить продуктами нуждающихся: в Татарстане 23 сентября объявлен днем гушра

Полезное

7 часов назад

Получат ли жилье те, кто стал добровольцем или попал под частичную мобилизацию?

Важное в РТ

час назад

ВТБ отмечает рекордный спрос на ипотеку до повышения ставок

Важное в РТ

2 часа назад

Время шуршать листьями: рассказываем, зачем и где
Наиболее удачные реализуют: жители Казани могут предложить идеи наполнения территории под Миллениумом
Новости Казани
24 минуты назад

Наиболее удачные реализуют: жители Казани могут предложить идеи наполнения территории под Миллениумом

Интересное в Казани

3 часа назад

Если вы не едете за манго во ВкусВилл, то манго из ВкусВилла едет к вам

Важное в РТ

3 часа назад

билайн бизнес запустил приложение для звонков через интернет

Новости Татарстана

4 часа назад

Молодые люди принимают активное участие: впервые 2140 тысяч татарстанцев проголосуют на выборах Президента РФ
Крупнейшая сделка на рынке региональной цифровизации: бюджетники Татарстана перейдут на отечественную ОС
Новости Татарстана
час назад

Крупнейшая сделка на рынке региональной цифровизации: бюджетники Татарстана перейдут на отечественную ОС