Крупнейшая сделка на рынке региональной цифровизации: бюджетники Татарстана перейдут на отечественную ОС

Бюджетные организации Татарстана перейдут на отечественную ОС Astra Linux

Бюджетные учреждения Татарстана полностью перейдут на отечественную ОС, заявил Максут Шадаев, глава Минцифры России.

Со слов Шадаева, Татарстан подписал соглашение о переводе всех учреждений республики на российскую операционную систему. Органы власти и бюджетные организации теперь будут работать на Astra Linux.

Он отметил, что есть подтверждение крупнейшей сделки на рынке региональной цифровизации. Республика Татарстан подписала соглашение о переводе всех свои рабочих мест в органах власти и бюджетных учреждениях на отечественную операционную систему.

Максут Шадаев заявил, что изменения затронут больше 150 тысяч рабочих мест. Конкретные сроки еще не обозначены, но известно, что уже в ближайшем будущем.