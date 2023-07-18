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«Крайне высока вероятность сияний»: солнечные вспышки могут стать причиной полярных сияний над Татарстаном

Солнечные вспышки могут стать причиной полярных сияний над Татарстаном в июле 2023 года
«Крайне высока вероятность сияний»: солнечные вспышки могут стать причиной полярных сияний над Татарстаном

Надежда Острокол

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Мощнейший рост солнечной активности может стать причиной полярных сияний в Татарстане, рассказал директор астрономической обсерватории имени Энгельгардта КФУ, профессор Институт физики КФУ, сообщает пресс-служба КФУ.

На солнце 16 июля произошло 19 вспышек. В первой половине дня 17 июля - еще 11 вспышек класса С и выше. Помимо этого, 16 июля в 11:26 была зарегистрирована вспышка М1.1, продолжительность которой составила 14 минут. Она также сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи.

Как объяснил процессор, вспышки на Солнце происходят в местах взаимодействия солнечных пятен, которые являются областями интенсивных магнитных полей. Из-за вспышки образуется солнечный ветер - заряженные частицы, рассказывает Нефедьев, эти частицы движутся в разных направлениях и могут достигать Земли, после чего и вызывают возмущения геомагнитного поля. Профессор отметил, что прямой связи между солнечными вспышками и магнитными бурями, которые могут оказывать влияние на радиосвязь и самочувствие людей, нет - от опасного солнечного ветра люди защищены магнитным полем Земли.

Ученый также рассказал, что заряженные частицы, двигаясь вдоль магнитных линий, входят в атмосферу в областях северного и южного полюсов, тем самым вызывая полярное сияние. При определенных условиях эти частицы могут пробивать магнитное поле Земли и становиться причиной сияний, подобных полярным. Не так давно такое явление было замечено в Татарстане. На этой неделе из-за мощной солнечной активности крайне высока вероятность сияний.

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