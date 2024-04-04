Елена Костылева выиграла первенство России старшего возраста в Казани

Костылева выиграла первенство РФ старшего возраста в Казани
Фигуристка Елена Костылева одержала победу на первенстве РФ старшего возраста в столице Татарстана.
Девушка чисто исполнила свою произвольную программу, в которой прыгнула секвенцию 4-ой сальхов – 2-ой аксель и сольный сальхов.
Алиса Юрова, которая завоевала 2 место, прыгнула тройной аксель.
Надежда Понтелеенко оказалась на 3 месте в соревновании. Участница исполнила секвенцию четверной тулуп, однако допустила одну ошибку.
Валерия Лукашова не удержалась и упала с четверного лутца.
Екатерина Ципухина исполнила свою программу без падений.
Алена Принева упала с 4-го тулупа.
Диана Мильто прыгнула каскад четверной сальхов, но с ошибкой, пишет sports.ru.
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