Елена Костылева выиграла первенство России старшего возраста в Казани

Фигуристка Елена Костылева одержала победу на первенстве РФ старшего возраста в столице Татарстана.

Девушка чисто исполнила свою произвольную программу, в которой прыгнула секвенцию 4-ой сальхов – 2-ой аксель и сольный сальхов.

Алиса Юрова, которая завоевала 2 место, прыгнула тройной аксель.

Надежда Понтелеенко оказалась на 3 месте в соревновании. Участница исполнила секвенцию четверной тулуп, однако допустила одну ошибку.

Валерия Лукашова не удержалась и упала с четверного лутца.

Екатерина Ципухина исполнила свою программу без падений.

Алена Принева упала с 4-го тулупа.

Диана Мильто прыгнула каскад четверной сальхов, но с ошибкой, пишет sports.ru.

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