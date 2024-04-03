Жители Татарстана утром 6 апреля смогут увидеть Марс и Сатурн рядом с луной

6 апреля 2024 года, жители и гости Татарстана смогут увидеть утром Марс и Сатурн, которые будут рядом с Луной. Время просмотра: с 7 до 8 часов.

Как их отличить?

Марс можно будет узнать по красноватому оттенку, а Сатурн более яркий в небе. Об этом сообщил профессор КФУ Юрий Нефедьев.

Кроме того, известно, что 8 апреля ожидается полное солнечное затмение. Вот только жители не увидят явление.

Специалист заявил, что оно будет после 19 часов, а его пик его придется на 21:17 минут, однако в этот период Солнца на небе уже не будет.

С 14 по 30 апреля есть возможность увидеть метеорный поток Лириды. Пик - ночь с 21 на 22 апреля, пишет НТВ 24.