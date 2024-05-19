Компаниям РФ предлагают готовить рабочие кадры в Таджикистане

Председатель Российско-таджикского делового совета Ислам Назаралиев предложил российским компаниям напрямую взаимодействовать с профильными образовательными учреждениями Таджикистана для обучения кадров специально подготовленных под их потребности.



Назаралиев подчеркнул, что предприятия имели бы возможность взять на себя патронат над отдельными профессионально-техническими учебными заведениями Таджикистана, отмечает ТАСС. Эта идея была выдвинута на заседании, посвященном сотрудничеству, в рамках Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» в столице Татарстана.



В заключение мероприятия были приняты соглашения о создании совместных индустриальных парков в Таджикистане, способствующих установлению контактов между представителями бизнес-сообществ обеих стран и расширению присутствия российского предпринимательства на территории Таджикистана.