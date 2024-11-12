Команда КНИТУ победила в первом кейс-чемпионате

Победителями первого всероссийского студенческого кейс-чемпионата по разработке решений для битумной отрасли стала команда Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ).

Кейс-чемпионат стартовал в октябре 2024 года и объединил более 100 студентов из 22 вузов России.

Мероприятие проходило при организационной поддержке «Газпромнефть – Битумные материалы» и КНИТУ. В рамках состязания университетским командам необходимо было предложить технологические решения конкретных кейсов битумной отрасли. В финал конкурса прошли 10 студенческих групп. По итогам выполнения финального задания экспертная комиссия отдала победу команде Казанского национального исследовательского технологического университета.

Илья Кудряшов, представитель Научно-исследовательского центра «Газпромнефть – Битумные материалы»:

«...Возможность предложить идею и увидеть, что она может быть востребована специалистами и даже в будущем внедрена – это отличный стимул для студента продолжать научно-исследовательскую деятельность».

Наталья Башкирцева, директор Института нефти, химии и нанотехнологий Казанского национального технологического университета: