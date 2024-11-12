Команда КНИТУ победила в первом кейс-чемпионате
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Победителями первого всероссийского студенческого кейс-чемпионата по разработке решений для битумной отрасли стала команда Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ).
Кейс-чемпионат стартовал в октябре 2024 года и объединил более 100 студентов из 22 вузов России.
Мероприятие проходило при организационной поддержке «Газпромнефть – Битумные материалы» и КНИТУ. В рамках состязания университетским командам необходимо было предложить технологические решения конкретных кейсов битумной отрасли. В финал конкурса прошли 10 студенческих групп. По итогам выполнения финального задания экспертная комиссия отдала победу команде Казанского национального исследовательского технологического университета.
Илья Кудряшов, представитель Научно-исследовательского центра «Газпромнефть – Битумные материалы»:
«...Возможность предложить идею и увидеть, что она может быть востребована специалистами и даже в будущем внедрена – это отличный стимул для студента продолжать научно-исследовательскую деятельность».
Наталья Башкирцева, директор Института нефти, химии и нанотехнологий Казанского национального технологического университета:
«...Голосование экспертов за лучшие работы проходило в закрытом формате, и у коллег действительно был выбор – много достойных работ. Тем более приятно, что студенты нашего вуза – в числе лучших. Это говорит о том, что мы на правильном пути...Именно такая – активная и талантливая молодежь – будет строить будущее всей отрасли».
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