Количество может расти: врачи говорят о приближающемся сезоне ОРВИ и COVID-19

В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали о приближающемся сезоне COVID-19

В Татарстане на сегодняшний день сохраняется стабильная ситуация с гриппом и ОРВИ, она полностью соответствует концу лета - началу осени, рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

На данный момент, с ее слов, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Татарстане на 12% ниже эпидемического порога. На прошлой неделе всего было выявлено 6 638 случаев ОРВИ и гриппа, причем преобладают вирусы негриппозной этиологии. Как отметила Авдонина, пока что случаи гриппа единичны - на прошлой неделе было выявлено лишь два.

В республике уже есть вакцина против гриппа - планируют привить почти 60% населения всего Татарстана, что составит 2,4 миллиона человек.

Помимо этого, за прошлую неделю выявлен 51 случай COVID-19, а за весь 2023 год — 13 603 случая. Во всех случаях это штамм «Омикрон». Специалисты предупреждают о возможном увеличении количества заражений вирусом COVID-19 из-за распространения ОРВИ.