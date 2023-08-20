Китай планирует открыть прямые рейсы из Казани

Китай активно рассматривает возможность установления прямого авиарейса до Казани, по предложению главы Татарстана Рустама Минниханова. Консул-атташе КНР в Казани, Чэнь Божуй, также высказался о необходимости запуска подобного рейса и подчеркнул, что стороны проявляют большой интерес к этой инициативе.



На сегодняшний день Китай имеет шесть генеральных консульств в России и одно посольство, образуя тем самым 7 дипкорпусов. Однако, отсутствие прямого авиасообщения между Китаем и Приволжским федеральным округом считается серьезной проблемой, по словам Чэня Божуя.





Представитель КНР добавил, что данный вопрос следует решать "как можно быстрее". На данный момент ведется работа с авиакомпаниями, но китайские перевозчики сомневаются в высоком спросе на данном рейсе."Однако, со временем, после утихомирения пандемии, количество туристов и студентов, пользующихся данным маршрутом, будет расти", - заключил Божуй.Рустам Минниханов также подчеркнул, что установление прямого авиарейса может способствовать расширению сотрудничества в сфере высшего образования, академических обменов между университетами и научными центрами. Более того, это содействует развитию туризма и спорта.