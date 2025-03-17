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Казанские команды подрались на первенстве РФ по хоккею

Один из хоккеистов "Ак Барс-Динамо" был доставл...

pixabay.com

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На чемпионате России по хоккею среди юниоров произошла массовая потасовка. Родители игроков "Ак Барс-Динамо" уверены, что наставник "Волны" сознательно настроил свою команду на жесткую игру против их детей.

Обе команды представляют Казань, а инцидент случился накануне. "Волна" вела 4:0, и за 40 секунд до конца встречи тренер Григорий Варнаков запросил тайм-аут и сделал замену. По словам родителей пострадавших, сразу после этого начались провокации: одного из игроков ударили по голове, а затем вспыхнула массовая драка. Очевидцы утверждают, что Варнаков не только не остановил конфликт, но и подбадривал своих подопечных.

Один из хоккеистов "Ак Барс-Динамо" был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга (к счастью, диагноз не подтвердился), а другой получил травму ноги, из-за которой пропустит остаток сезона. Родители опасаются, что тренер "Волны" избежит наказания, так как клуб возглавляет бывший игрок "Ак Барса" Алексей Чупин. Когда журналисты попытались взять у него комментарий, он заявил, что не в курсе ситуации, и прервал разговор.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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