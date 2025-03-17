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· 16+ · Екатерина Елисеева

Стало известно, как «безопасное» лекарство искалечило тысячи детей

Лекарство продавалось в 45 странах

pixabay.com

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В 1955 году немецкая компания Chemie Grünenthal выпустила талидомид, разработанный как противосудорожное средство. Позже его стали применять при бессоннице, головной боли, простуде и кашле. Препарат быстро завоевал популярность благодаря отсутствию выраженных побочных эффектов, даже при высоких дозах.

Лекарство продавалось в 45 странах, принося производителю значительную прибыль. Все изменилось, когда врачи заметили его эффективность при токсикозе у беременных. Компания начала активно продвигать талидомид для будущих матерей, заявляя о его безопасности.

В то время считалось, что препарат не проникает через плаценту, однако никто не учел изомерию — свойство молекул иметь одинаковый состав, но разное строение. Один из изомеров действовал успокаивающе, а другой разрушал ДНК эмбриона, нарушая процессы деления клеток.

Результаты оказались трагическими: у детей, чьи матери принимали препарат, развивались тяжелые пороки конечностей, лица, глаз и мозга, а также поражения сердца, почек, печени и пищеварительной системы. Более половины младенцев не выживали из-за множественных патологий.

Лишь спустя пять лет удалось установить связь между препаратом и врожденными аномалиями. На тот момент пострадало от 8 до 12 тысяч детей. Расследование показало, что Chemie Grünenthal скрывала опасную информацию и финансировала положительные отзывы. Однако из-за слабого контроля за лицензированием лекарств никто из сотрудников компании не был привлечен к ответственности, сообщает Царьград.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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