В администрации Бугульмы 17 марта прошли обыски

Утром 17 марта представители силовых структур провели обыски в здании администрации Бугульмы, подтвердили источники KazanFirst.

Причина визита правоохранителей остается неизвестной. В данный момент в администрации изымаются документы. Возможно, обыски связаны с иском прокуратуры РТ против мэра города Линара Закирова, у которого было обнаружено имущества на сумму более 120 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что цены на такси в Казани взлетели в 2-2,5 раза после сбоя агрегатора.