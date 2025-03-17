В ближайшие дни в Татарстане сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сообщили в Гидрометцентре республики.

Из-за приближения атмосферного фронта в регионе местами возможны небольшие осадки. Ночью столбики термометров опустятся до -2…-7 градусов, а днем температура будет колебаться в пределах 0…+5 градусов.

18 марта ожидается переменная облачность. В ночные часы вероятны слабые осадки. Ветер изменит направление с северо-западного на северо-восточное, а его скорость составит 5–10 м/с. Днем воздух прогреется до +4 градусов.

На 19 марта прогнозируется пасмурная погода. Ветер постепенно повернет на юго-западный, сохранив скорость 5–10 м/с. Максимальная дневная температура составит +3 градуса.

Ранее мы писали о том, что казанские команды подрались на первенстве РФ по хоккею.