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Стали известны сбывающиеся библейские признаки надвигающегося конца света

Святой апостол Павел считал, что конец света мо...

pixabay.com

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Существует ряд признаков, которые, согласно различным источникам, могут указывать на приближение конца времен.

В библейских писаниях говорится, что возвращение еврейского народа на родную землю может стать предвестником Второго пришествия Христа. Также древние тексты упоминают восстановление Храма в Иерусалиме, который дважды был разрушен. Если его отстроят в третий раз, это может стать знаковым событием, за которым последует апокалипсис.

Святой апостол Павел считал, что конец света может начаться с утраты веры человечеством. Пока в мире есть праведники, равновесие сохраняется, но если грехов станет слишком много, избежать гибели мира не удастся.

Согласно религиозным преданиям, после Второго пришествия Христа наступит Страшный суд, где праведники обретут вечную жизнь в небесном Иерусалиме, а грешники окажутся в геенне огненной. Считается, что единственный путь к спасению — это искренняя вера, молитва и очищение души.

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