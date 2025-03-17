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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Турции нашли обмороженного сотрудника аэропорта в багажном отсеке

Инцидент произошёл во время загрузки багажа

Екатерина Елисеева

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Во время рейса из Стамбула в Афины сотрудник авиакомпании оказался запертым в багажном отделении.

Инцидент произошёл во время загрузки багажа – люк неожиданно захлопнулся, оставив мужчину внутри. Без телефона он не мог связаться с экипажем, а его крики никто не услышал.

Как сообщает телеграм-канал «Лента дня», отсутствие работника заметили только после взлёта. Самолёт развернули, но за это время судно уже поднялось на высоту 11 тысяч метров, а температура в грузовом отсеке упала до –25 °C. На протяжении часа мужчина пытался согреться, используя одежду из чемоданов.

После экстренной посадки его доставили в больницу с тяжёлым обморожением ног. Врачи смогли спасти пострадавшего, но теперь ему предстоит длительное лечение.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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