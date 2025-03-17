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· 16+ · Екатерина Елисеева

Татарстанец после ссоры с возлюбленной отправил её детям интимные видео

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинитель...

pixabay.com

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Согласно версии следствия, летом 2024 года обвиняемый, после ссоры с сожительницей, отправил через один из мессенджеров ее детям видеозаписи интимного содержания. Дети рассказали об этом матери, и она подала заявление в полицию. Об этом рассказали в телеграм-канале Следственного комитета России по региону.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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