Татарстанец после ссоры с возлюбленной отправил её детям интимные видео

Согласно версии следствия, летом 2024 года обвиняемый, после ссоры с сожительницей, отправил через один из мессенджеров ее детям видеозаписи интимного содержания. Дети рассказали об этом матери, и она подала заявление в полицию. Об этом рассказали в телеграм-канале Следственного комитета России по региону.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.