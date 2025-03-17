Фигуристка Загитова анонсировала свой рок-мюзикл по «Алым парусам»

Алина Загитова анонсировала свое новое шоу «Ассоль», которое пройдет в Санкт-Петербурге в конце июня. В рамках рок-мюзикла по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса» выступят олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев и призер чемпионата мира Артур Гачинский. Всего планируется пять представлений за три дня.

Ранее, в сентябре 2024 года, Загитова подавала заявку в Президентский фонд культурных инициатив, запрашивая грант в размере 74,798 млн рублей на ледовое шоу по мотивам «Алых парусов», которое должно было пройти в 2025 году. Однако в декабре ей было отказано, поскольку заявка не включала софинансирование, пишет РБК.

Напомним, мы писали о том, что с 17 по 21 марта в Казани можно будет увидеть Венеру.