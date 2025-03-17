Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Фигуристка Загитова анонсировала свой рок-мюзикл по «Алым парусам»

Всего планируется пять представлений за три дня

Алина Загитова/ТГ

Подписаться на Дзен.канал

Алина Загитова анонсировала свое новое шоу «Ассоль», которое пройдет в Санкт-Петербурге в конце июня. В рамках рок-мюзикла по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса» выступят олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев и призер чемпионата мира Артур Гачинский. Всего планируется пять представлений за три дня.

Ранее, в сентябре 2024 года, Загитова подавала заявку в Президентский фонд культурных инициатив, запрашивая грант в размере 74,798 млн рублей на ледовое шоу по мотивам «Алых парусов», которое должно было пройти в 2025 году. Однако в декабре ей было отказано, поскольку заявка не включала софинансирование, пишет РБК.

Напомним, мы писали о том, что с 17 по 21 марта в Казани можно будет увидеть Венеру.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

8 часов назад

Стали известны сбывающиеся библейские признаки надвигающегося конца света

Интересное в Казани

2 часа назад

«Это не про свободу, а про выживание»: предприниматель из Казани рассказал, кому не стоит открывать свой бизнес

от сорняков средство и травы

Не у нас

16 часов назад

Возбуждено уголовное дело из-за плохой транспортной доступности в Константиновке

Интересное в Казани

3 дня назад

Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан 2025

ремонт автоцистерн в Нижнем Новгороде

Не у нас

день назад

Ученые выяснили насколько высока вероятность уничтожение человечества из-за ИИ

Новости Татарстана

4 часа назад

Казанские команды подрались на первенстве РФ по хоккею

Не у нас

6 часов назад

«ЦГ»: «Безопасное» лекарство в 45 странах породило тысячи детей-мутантов

Не у нас

день назад

К 2030 году выращивать зубы станет возможным

Не у нас

7 часов назад

Эксперт Гутыро рассказала о 2 способах защиты приватности в Сети
Новости Татарстана
25 минут назад

Фигуристка Загитова анонсировала свой рок-мюзикл по «Алым парусам»

Всего планируется пять представлений за три дня

Новости Казани

2 часа назад

С 17 по 21 марта в Казани можно будет увидеть Венеру

Новости Татарстана

3 часа назад

Синоптики рассказали о погодных сюрпризах в марте в Татарстане

Новости Татарстана

3 часа назад

Кошельки Татарстана в опасности: мошенники придумали еще один способ обмана

Не у нас

3 часа назад

Ozon начал продавать подержанные автомобили
На Горьковском шоссе в Казани рабочий получил т...
Новости Казани
час назад

На Горьковском шоссе в Казани рабочий получил тяжелые травмы

Не у нас

3 часа назад

В Турции нашли обмороженного сотрудника аэропорта в багажном отсеке

Не у нас

4 часа назад

Рыбаки выловили нечто в Марианской впадине

Новости Татарстана

5 часов назад

Муфтий РТ ответил, может ли женщина поститься без согласия мужа
Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, гд...
Интересное в Казани
6 дней назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья