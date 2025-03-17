Кошельки Татарстана в опасности: мошенники придумали еще один способ обмана
pixabay.com
Аферисты снова используют новый способ обмана, на этот раз выдавая себя за сотрудников управляющих компаний. Они звонят пенсионерам, обещая перерасчёт квартплаты, однако настоящая их цель — получить личные данные жертвы, предупреждает МВД.
Схема проста: мошенники звонят с неизвестного номера, представляются коммунальщиками и предлагают вернуть деньги за услуги ЖКХ. Однако под видом перерасчёта они выманивают персональную информацию, что может привести к финансовым потерям.
Пенсионеры особенно подвержены таким атакам, так как могут не сразу распознать обман. Специалисты рекомендуют игнорировать подозрительные звонки и при необходимости самостоятельно уточнять информацию в управляющей компании.
Ранее МВД сообщало и о другой уловке: преступники заставляют перезванивать на незнакомый номер, удерживают человека на линии и списывают средства со счёта.
Власти планируют усилить борьбу с телефонными мошенниками. Рассматривается внедрение маркировки интернет-звонков через виртуальные АТС, а также изменения в законодательстве для повышения защиты персональных данных.
Совет: не перезванивайте на неизвестные номера и всегда проверяйте информацию, чтобы не попасть в ловушку мошенников.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец