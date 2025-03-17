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Кошельки Татарстана в опасности: мошенники придумали еще один способ обмана

Схема проста...

pixabay.com

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Аферисты снова используют новый способ обмана, на этот раз выдавая себя за сотрудников управляющих компаний. Они звонят пенсионерам, обещая перерасчёт квартплаты, однако настоящая их цель — получить личные данные жертвы, предупреждает МВД.

Схема проста: мошенники звонят с неизвестного номера, представляются коммунальщиками и предлагают вернуть деньги за услуги ЖКХ. Однако под видом перерасчёта они выманивают персональную информацию, что может привести к финансовым потерям.

Пенсионеры особенно подвержены таким атакам, так как могут не сразу распознать обман. Специалисты рекомендуют игнорировать подозрительные звонки и при необходимости самостоятельно уточнять информацию в управляющей компании.

Ранее МВД сообщало и о другой уловке: преступники заставляют перезванивать на незнакомый номер, удерживают человека на линии и списывают средства со счёта.

Власти планируют усилить борьбу с телефонными мошенниками. Рассматривается внедрение маркировки интернет-звонков через виртуальные АТС, а также изменения в законодательстве для повышения защиты персональных данных.

Совет: не перезванивайте на неизвестные номера и всегда проверяйте информацию, чтобы не попасть в ловушку мошенников.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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