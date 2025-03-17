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Эксперт Гутыро рассказала о 2 способах защиты приватности в Сети

Она порекомендовала отключить...

pixabay.com

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В цифровую эпоху многие приложения отслеживают действия пользователей без их явного согласия. Однако существуют эффективные способы повысить уровень конфиденциальности и минимизировать навязчивую рекламу, отметила IT-эксперт Елена Гутыро в статье для Tut-news.ru.

Она порекомендовала отключить фоновую активность ненужных программ, чтобы ограничить сбор данных. Это можно сделать через «Диспетчер задач» на компьютере или в разделе «Батарея» на смартфоне.

Кроме того, специалист советует установить блокировщик рекламы с проверенного ресурса или официального магазина приложений. Это поможет избежать передачи личной информации рекламным сетям и усилит защиту приватности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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