Эксперт Гутыро рассказала о 2 способах защиты приватности в Сети

В цифровую эпоху многие приложения отслеживают действия пользователей без их явного согласия. Однако существуют эффективные способы повысить уровень конфиденциальности и минимизировать навязчивую рекламу, отметила IT-эксперт Елена Гутыро в статье для Tut-news.ru.

Она порекомендовала отключить фоновую активность ненужных программ, чтобы ограничить сбор данных. Это можно сделать через «Диспетчер задач» на компьютере или в разделе «Батарея» на смартфоне.

Кроме того, специалист советует установить блокировщик рекламы с проверенного ресурса или официального магазина приложений. Это поможет избежать передачи личной информации рекламным сетям и усилит защиту приватности.