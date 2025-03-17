На Горьковском шоссе в Казани рабочий получил тяжелые травмы

По версии следствия, обвиняемый, прошедший необходимое обучение и инструктаж по работе с краном-манипулятором, 26 ноября 2024 года выполнял работы по строительству тоннеля на Горьковском шоссе в Казани. Нарушив правила безопасности, он, не убедившись в отсутствии людей в кузове и действуя без стропальщика и прораба, поднял стрелу крана, чтобы она не мешала погрузке. При этом он не ослабил трос, что вызвало его обрыв и падение крюка на рабочего в кузове. Мужчина потерял равновесие, упал и сильно ударился головой о борт, получив тяжелые травмы.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы писали о том, что казанские команды подрались на первенстве РФ по хоккею.