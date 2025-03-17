С 17 по 21 марта в Казани можно будет увидеть Венеру

С 17 по 21 марта у жителей Казани появится уникальный шанс увидеть Венеру без использования телескопа. Такое астрономическое явление случается лишь раз в восемь лет, что делает его особенно интересным для любителей звездного неба.

Наблюдать за планетой можно будет как утром, так и вечером. Вечером она появится на горизонте с 19:00 до 20:00, а утром будет видна с 5:00 до 6:00. В этот период Венера станет одним из самых ярких объектов на небе, заметно выделяясь среди звезд.

Этим редким зрелищем смогут насладиться не только казанцы, но и жители других крупных российских городов, включая Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск.

Не пропустите возможность полюбоваться Венерой! Найдите удобное место для наблюдений и наслаждайтесь этим захватывающим небесным явлением.