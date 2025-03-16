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Возбуждено уголовное дело из-за плохой транспортной доступности в Константиновке

Председатель Следственного комитета России Алек...

Фото: kremlin.ru

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело после жалобы на неудовлетворительное состояние транспортной инфраструктуры в поселке Константиновка (Казань).

По данным СК, при межевании земельных участков были допущены нарушения, из-за которых грунтовые дороги оказались в частной собственности. В результате к домам нет подъездов даже для экстренных служб, а обращения жителей – среди которых пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи – не привели к решению проблемы.

Ранее в СУ СКР по Татарстану уже возбуждали уголовное дело, однако зампрокурора Советского района Казани Иван Ширыков отменил это решение. Попытки оспорить его в прокуратуре Татарстана не увенчались успехом.

Теперь Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по РТ Валерию Липскому повторно открыть дело и представить доклад по ситуации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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