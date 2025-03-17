Ozon начал продавать подержанные автомобили

Ozon запустил продажи новых автомобилей осенью 2023 года, опередив конкурентов. С того момента было реализовано более 1,5 тыс. машин, а в четвёртом квартале 2024 года продажи выросли в шесть раз по сравнению с прошлым годом.

В компании отмечают, что клиенты всё чаще приобретают автомобили через маркетплейсы, и уверены в дальнейшем росте сегмента. Ozon сотрудничает с официальными дилерами, которые проверяют подержанные автомобили и предоставляют покупателям их историю, диагностические карты и дополнительные фото.

Wildberries добавляет, что процесс покупки автомобиля через маркетплейс аналогичен обычным онлайн-заказам: после оплаты с клиентом связывается дилер для согласования доставки. Покупателю не нужно посещать салон, но при желании он может забрать машину лично, предъявив код покупки.

По данным "Автостата", рынок подержанных автомобилей в 4,3 раза больше, чем сегмент новых машин. В Ozon считают эту нишу перспективной и планируют расширять число партнёров и зоны доставки.

Однако эксперты отмечают, что онлайн-продажи автомобилей имеют ограничения. Заместитель гендиректора "ЕвроАвто" Илья Плисов указывает, что отказаться от тест-драйва можно только при покупке уже знакомой модели, а высокая цена машин создаёт психологический барьер: не каждый готов перевести несколько миллионов рублей за товар, не увидев его лично.

По словам автоэксперта Дениса Гаврилова, с октября 2023 года по декабрь 2024 года через маркетплейсы было продано около 2 тыс. машин, что составляет менее 0,5% рынка новых авто в России. Он добавляет, что подержанные автомобили сложнее продавать онлайн, так как их покупатели обычно прибегают к помощи специалистов для оценки состояния машины перед покупкой.