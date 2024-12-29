Казанцев предупредили о тумане и ухудшении видимости в Татарстане

По данным Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие дни в республике ожидаются неблагоприятные погодные условия — туман, который существенно ухудшит видимость. Местами она может снижаться до 500 метров и менее.



Туман начнет распространение по территории региона в течение дня 29 декабря, а также сохранится ночью и утром в понедельник. Казань также попадет под влияние этой непогоды, и в столице Татарстана видимость может существенно ухудшиться, что создаст опасность для дорожного движения.



Синоптики предупреждают о повышенных рисках для водителей, так как в условиях сильного тумана дороги будут особенно опасными, а также рекомендуют пешеходам соблюдать осторожность. Важно помнить, что такие погодные условия могут повлиять не только на безопасность на дорогах, но и на работу некоторых транспортных систем, включая авиаперевозки и движение поездов.