Камила Валиева отказалась от скольжения на коленях в своей произвольной программе

Камила Валиева приняла решение вместе со своим тренером Этери Тутберидзе отказаться от скольжения на коленях и второй секвенции в своей произвольной программе. Это решение было принято после того, как фигуристка допустила ошибку в исполнении этих элементов на этапе в Казани.

Из-за ошибки в исполнении, Валиева также потеряла баллы на этом соревновании. Теперь она намерена изменить каскады в своей программе и убрать слайд, чтобы избежать повторения ошибок и получить больше баллов. Она отметила, что у нее есть множество вариантов прыжковой части программы.

Валиева выразила надежду, что новые изменения в программе помогут ей достичь успеха и исправить свои ошибки.