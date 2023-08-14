КАМАЗ запускает новую систему наград для сотрудников старше 50 лет

Автомобильный завод "КАМАЗ" запускает новую систему наград для своих преданных сотрудников, достигших значительного трудового стажа.



В соответствии с планом, сотрудницы будут награждаться при достижении возрастов 50, 55, 65 и 70 лет, а для мужчин эти возрасты составляют 50, 60, 65 и 70 лет.





Высота награды будет определяться продолжительностью непрерывного трудового стажа в компании.Для сотрудников, достигших 50 лет и имеющих трудовой стаж на "КАМАЗе" от 3 до 10 лет, предусмотрено денежное вознаграждение в размере 1500 рублей. За стаж работы от 10 до 15 лет сумма вознаграждения составит 2500 рублей, от 15 до 20 лет - 3500 рублей, а при стаже более 20 лет награда достигнет 4500 рублей.При достижении возраста 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин, а также 65 и 70 лет для обоих полов, размеры вознаграждений составят: для сотрудников с трудовым стажем от 3 до 10 лет - 2000 рублей, от 10 до 15 лет - 3000 рублей, от 15 до 20 лет - 4000 рублей, от 20 до 30 лет - 5000 рублей и свыше 30 лет - 6000 рублей.