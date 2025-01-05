Какие мероприятия пройдут в Казани 5 января

Сегодня, 5 января, в столице Татарстана запланированы разнообразные развлечения, которые подарят вам массу впечатлений.



Музыкальный вечер «Октава» в Лядском саду проведут концерт московской группы ARTEMIEV и исполнительницы Elina. После музыкального шоу вы сможете посмотреть зимнюю выставку, где на каждом стенде будут размещены QR-коды для прослушивания новогодних аудиосказок.

«Театральный Новый год» пройдёт у «Казана» в 5 вечера. Здесь возле ёлки выступят представители городских культурных центров и начинающие актёры театров. Прекрасная возможность приятно провести время с близкими и погрузиться в праздничную атмосферу!

Не пропустите эти замечательные события!