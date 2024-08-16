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Jony и «Кар-мэн» выступят на концерте ко Дню нефтяника в Нижнекамске 24 августа

Видеоприглашение от участника коллектива Сергея...

Danil Golovkin/Википедия

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На Дне нефтяника в Нижнекамске Татарстана выступят сразу 2 популярных артиста.

Напомним, мероприятие пройдет в субботу, 24 августа 2024 года, по предварительным данным, на территории около «Танеко Арены». Выяснилось, что в выходной выступят группа «Моя Мишель» и «Квартет ПРО».

Кроме того, на сцену в этот день выйдет группа «Кар-Мэн». Видеоприглашение от участника коллектива Сергея Лемоха появилось на странице промоутера Ирека Фаррахова.

Помимо этого, на празднике будет певец JONY. Его жители могут помнить по песням «Комета», «Титры», и так далее.

Ранее мы писали о том, что в Альметьевске Татарстана Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев точно снимутся в фильме «Елки». Помимо этого, в фильме примет участие еще одна актриса, ее имя пока неизвестно.

Напомним, Бурак Озчивит снимался в популярном во всем мире восточном сериале «Великолепный век»

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