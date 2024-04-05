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· Екатерина Елисеева

Из-за подключения нового театра имени Камала к сетям часть Казани лишат воды

Из-за подключения театра Камала к сетям часть Казани 11 и 12 апреля лишат воды
Из-за подключения нового театра имени Камала к сетям часть Казани лишат воды

Екатерина Елисеева

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В некоторых домах Вахитовского и Приволжского района Казани 11 и 12 апреля 2024 года, временно не будет воды. Об этом рассказали в пресс-службе «Водоканала».

Причина - работы по подключению 2 строений Татарского госакадемического театра им. Камала на ул. Такташ к центральным водопроводным сетям. Отключение будет в период с 9:00 утра 11 апреля до 13:00 дня 12 апреля 2024 года.

В это время воды не будет на улицах: Такташ, Назарбаева, Роторная, Салимжанова, Спартаковская и Халева. Кроме того, на многих других улицах в районе будет снижено давление. Так, вода будет идти лишь до 2 этажа зданий. Подробный список адресов.

По заявкам появятся цистерны с водой, телефон: +7(843)231-62-60. Возводить новое здания театра им. Камала начали в 2023 году.

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