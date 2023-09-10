Из полицейской машины в Альметьевске показывали средний палец

Социальные сети взорвались после появления видео, записанного в Альметьевске. На кадрах водитель полицейской машины делает непристойный жест из окна.

На видео видно, как автомобиль движется, и внезапно его обгоняет полицейская "Нива", из которой также показывается средний палец. Причина такого поведения до сих пор неизвестна, однако важно отметить, что видеорегистратор зафиксировал номер служебной машины. Этот скандал добавляется к ряду других возмущений в Альметьевском районе.