Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Из полицейской машины в Альметьевске показывали средний палец

Из полицейской машины в Альметьевске показывали средний палец

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Социальные сети взорвались после появления видео, записанного в Альметьевске. На кадрах водитель полицейской машины делает непристойный жест из окна.

На видео видно, как автомобиль движется, и внезапно его обгоняет полицейская "Нива", из которой также показывается средний палец. Причина такого поведения до сих пор неизвестна, однако важно отметить, что видеорегистратор зафиксировал номер служебной машины. Этот скандал добавляется к ряду других возмущений в Альметьевском районе.

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