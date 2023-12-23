Из Казани в Оренбург можно будет доехать на два часа быстрее

С октября следующего года по маршруту Оренбург-Казань получиться доехать на два часа быстрее. Это возможно благодаря открытию новой платной дороги Алексеевское – Альметьевск в республике Татарстан.

Длинна новой трассы будет145 километров, а допустимая максимальная скорость составит - 120 километров в час. Дорогу уже опробовал президент РТ Рустам Минниханов. Данные приводит РБК.



Въезд на трассу будет контролироваться специальной интеллектуальной системой, а цена проезда будет объявлена позже.

В свою очередь старый маршрут будет продолжать свою работу. В настоящее время длительность поездки составляет 10-16часов в зависимости от количества перерывов и вида транспорта.

Ранее в больнице скончался второй парень, которого сбил водитель каршеринга.