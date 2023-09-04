Итоговая опрессовка: в Челнах с 5 по 15 сентября будут отключать горячую воду

С 5 по 15 сентября в Челнах пройдет итоговая опрессовка и не будет горячей воды

В Набережных Челны идут работы по подготовке к отопительному сезону учреждений соцкультбыта, всего 308 объектов. На аппаратном совещании заместитель руководителя Илья Зуев сообщил, что получено 305 паспортов готовности к отопительному периоду. Остались еще три объекта, в одном из которых ведется капремонт, а в двух других устраняются замечания, которые были выданы Ростехнадзором.

Управляющими компаниями их жилищного фонда также проводятся работы по текущему ремонту. Идет подготовка внутридомовых инженерных систем к отопительному сезону. Завершаются и работы по ремонту, промывке трубопроводов, наладке оборудования.

В городе провели шесть этапов опрессовки тепловых сетей. Специалисты отмечают, что в 2022 году было выявлено 141 повреждение, а в этот раз - 105. Итоговая опрессовка пройдет с 5 по 15 сентября.