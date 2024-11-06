Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Инстасамка опубликовала кадры из сгоревшей квартиры на Тверском бульваре

Причина пожара - неисправный камин

INSTASAMKA/ТГ

Подписаться в Telegram

Инстасамка показала, что сейчас происходит в ее квартире в Москве после пожара. Видео появилось в телеграм-канале «РЕН ТВ».

На видеозаписи видно, как Дарья Зотеева в маске ходит по квартире, в которой из-за пламени сгорела часть потолка, а другая часть оказалась в копоти.

Известно, что возгорание в квартире на Тверском бульваре артистки было 4 ноября. Это жилье певица арендовала с супругом Moneyken за 550 тысяч рублей.

Причина пожара - неисправный камин. В телеграм-канале Mash рассказали, что в тот день сгорели 65 кв. м чердака и еще 15 "квадратов" недвижимости.

Не так давно девушка выразила благодарность богу за то, что она жива. Она добавила, что в момент пожара она была одна.

Кроме того, Инстасамка заявила, что спасатели хорошо сработали, они вытащили ее альбомы, картины и еще сценические костюмы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани на Маяковского снесут башню над долгостроем

Новости России

22 часа назад

В Татарстане в полтора раза вырос спрос на складные смартфоны

рейтинг самых эффективных средств для борьбы с борщевиком

Новости Казани

день назад

Мошенники обокрали казанского пенсионера на 17,8 млн рублей

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Хватит гуглить симптомы: казанские врачи рассказали, когда необходимо своевременно обращаться к специалистам

стоимость монтажа сайдинга в Санкт-Петербурге

Новости Казани

23 часа назад

Семья Алибаевых обжаловала решение суда об изъятии 3 квартир и 24 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане зафиксирован вирус Коксаки

Новости Татарстана

день назад

12 месяцев удачи и счастья: 3 знака Зодиака, которым повезет в 2025 году

Лонгриды

день назад

Эксперты спрогнозировали рост цен на топливо в Татарстане — что будет дальше?

Новости Казани

20 часов назад

Раис РТ ознакомился с ходом строительства театра Камала
Новости Казани
2 дня назад

Площадку у «Казана» украсят к Новому году за 18 миллионов рублей

Финансирование назначено из бюджета города

Новости Татарстана

час назад

Инстасамка опубликовала кадры из сгоревшей квартиры на Тверском бульваре

Новости России

день назад

АО «Транснефть – Прикамье» в январе-сентябре направило свыше 395 млн рублей на охрану труда

Новости Казани

час назад

Полиция задержала 3 фанатов ЦСКА в Казани

Новости Казани

час назад

В Казани 5 ноября скончался пешеход, которого сбил водитель автобуса 21 октября
В Татарстане 7 ноября ожидаются снег и метель
Новости Татарстана
12 минут назад

В Татарстане 7 ноября ожидаются снег и метель

Новости Татарстана

2 часа назад

Суд отпустил предпринимателя Валерия Чулакова под домашний арест

Новости Татарстана

5 часов назад

Исполкому Ямбухтинского села поручат расчистить свалку

Новости Татарстана

6 часов назад

Дебошир выломал дверь в подъезде дома Набережных Челнов и перепугал жильцов
Современное решение или бесполезная трата денег...
Интересное в Казани
6 дней назад

Современное решение или бесполезная трата денег? Казанцы рассказали о жизни в каркасных домах зимой