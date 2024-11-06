Инстасамка опубликовала кадры из сгоревшей квартиры на Тверском бульваре

Инстасамка показала, что сейчас происходит в ее квартире в Москве после пожара. Видео появилось в телеграм-канале «РЕН ТВ».

На видеозаписи видно, как Дарья Зотеева в маске ходит по квартире, в которой из-за пламени сгорела часть потолка, а другая часть оказалась в копоти.

Известно, что возгорание в квартире на Тверском бульваре артистки было 4 ноября. Это жилье певица арендовала с супругом Moneyken за 550 тысяч рублей.

Причина пожара - неисправный камин. В телеграм-канале Mash рассказали, что в тот день сгорели 65 кв. м чердака и еще 15 "квадратов" недвижимости.

Не так давно девушка выразила благодарность богу за то, что она жива. Она добавила, что в момент пожара она была одна.

Кроме того, Инстасамка заявила, что спасатели хорошо сработали, они вытащили ее альбомы, картины и еще сценические костюмы.