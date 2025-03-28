Инспекторы ДПС в Бугульме спасли из пожара 3 человек и машину

Во время вечернего дежурства в Бугульме инспекторы ДПС — лейтенанты полиции Андрей Бердников и Алмаз Раупов — заметили, что из окна одного из домов на улице Международной идёт плотный дым.

Не теряя времени, они направились к месту происшествия. Подъехав к дому, услышали крики о помощи. Преодолев дымовую завесу, сотрудники зашли на охваченный огнём участок крыльца и обнаружили мужчину-инвалида, который пытался отползти подальше от огня. Он был в сознании и сообщил, что не может двигаться самостоятельно.

Полицейские подняли пострадавшего и вынесли его на улицу. Андрей Бердников остался с мужчиной, а Алмаз Раупов заметил опасную ситуацию у соседнего дома: провода оказались оголены. Он начал эвакуацию жильцов — помог выбраться женщине с грудным ребёнком и её супругу, затем посадил их в служебный автомобиль. После этого Раупов отогнал машину, стоявшую рядом с очагом возгорания.

Своевременные действия полицейских предотвратили трагедию. Мужчина, спасённый из горящего дома, выразил благодарность и отметил, что без их помощи шансов выбраться у него не было.