Инспектора лицензионного центра Росгвардии по РТ арестовали за взятку в 513 тыс

По информации «БИЗНЕС Online», суд отправил под стражу до 8 октября сотрудника Росгвардии России по РТ Рамиля Шафикова. Следственный комитет обвиняет мужчину в получении взятки по ч. 5 ст. 290 УК России.

Выяснилось, что в мае 2024 года, через посредника фигурант взял 513 тысяч рублей для "прохождения" проверки охранников организации на право использования оружия. Как итог, такую недопроверку прошел 171 работник «Контура безопасности».

Фигурант вину не признал. 20 августа специалисты рассматривают апелляцию на арест мужчины. В ведомстве рассказали, что по этому факту организована проверка: Если вина работника будет установлена, то в отношении него будут приняты вне необходимые меры.

Ранее мы писали о том, что 43-летнему участнику специальной военной операции из РТ незаконно арестовали счета.