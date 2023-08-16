Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Ильсур Хадиуллин: «Проблему со школами в Куюках исправляем в авральном режиме»

Ильсур Хадиуллин: «Проблему со школами в Куюках исправляем в авральном режиме»

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Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин на августовском педсовете заявил, что проблема с нехваткой мест в школе в Куюках решается в авральном режиме. По его мнению, такая проблема возникла из-за несогласованности застройщиков, муниципальных и республиканских властей. Правда, министр умолчал, каким образом решается проблема в населенном пункте. Министр отметил, что в Куюках сейчас проживает 2,5 тысячи учеников школьного возраста. При этом, школа рассчитана только на 1200 учащихся.
Из-за этого при наборе первоклассников в школе «Алгоритм» в Куюках не хватило мест для 370 школьника. При этом учреждение уже было переполнено в два раза.

В итоге не придумали ничего лучше и решили просто увеличить количество учащихся в заведении.
Проблема вышла на федеральный уровень, родители учащихся даже записывали видеообращение к Путину. Подробнее о проблеме в Куюках можете прочитать в нашем лонгриде.

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