Ильсур Хадиуллин: «Проблему со школами в Куюках исправляем в авральном режиме»

Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин на августовском педсовете заявил, что проблема с нехваткой мест в школе в Куюках решается в авральном режиме. По его мнению, такая проблема возникла из-за несогласованности застройщиков, муниципальных и республиканских властей. Правда, министр умолчал, каким образом решается проблема в населенном пункте. Министр отметил, что в Куюках сейчас проживает 2,5 тысячи учеников школьного возраста. При этом, школа рассчитана только на 1200 учащихся.

Из-за этого при наборе первоклассников в школе «Алгоритм» в Куюках не хватило мест для 370 школьника. При этом учреждение уже было переполнено в два раза.



В итоге не придумали ничего лучше и решили просто увеличить количество учащихся в заведении.Проблема вышла на федеральный уровень, родители учащихся даже записывали видеообращение к Путину. Подробнее о проблеме в Куюках можете прочитать в нашем лонгриде.