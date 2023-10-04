Хотел взыскать около 45 миллионов: в РТ суд отказал УК «ПЖКХ» во взыскании с «Мегастроя»

В Татарстане суд отказал УК «ПЖКХ» во взыскании с «Мегастроя» 45 миллионов рублей

В Татарстане арбитражный суд накануне отказал в иске УК «ПЖКХ» к ООО «Агава». После отмены норматива на накопления твердых коммунальных отходов для промтоварных магазинов и супермаркетов региональный оператор решил взыскать задолженность с «Мегастроя» по нормативу для категории «розничные рынки» на сумму около 45 миллионов рублей.

Как рассказал представитель УК «ПЖКХ», они обратились за взыскание дебиторской задолженности в период, когда норматив еще действовал. В данном случае норматив был отменен с момента вступления в силу решения суда, а не с принятия.

В октябре прошло года Верховный суд РТ, напомним, признал недействительными нормативы накопления твердых коммунальных отходов для промтоварных, универсальных магазинов, из-за чего УК «ПЖКХ» приняла решение взыскать с «Агавы» долг по нормативу для розничных рынков, сообщает business-gazeta.ru.