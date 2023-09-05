«Хотя бы выглядит это более честно»: для заключенных ужесточат условия службы в зоне СВО

Шарафиев рассказал об ужесточении условий службы в зоне спецоперации для осужденных

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев анонсировал изменения условий службы в зоне СВО для заключенных, о чем сообщил в своем телеграм-канале.

Он отметил, что условия для заключенных больше года были такими: шесть месяцев службы и получаешь помилования. При этом, Шарафиев обратил внимание, что эти шесть месяцев для заключенных проходили достаточно тяжело - они были задействованы в качестве штурмовиков и почти все время находились на линии боевого соприкосновения, из-за чего несут большие потери.

При этом в обществе задавались вопросы отмечает депутат, почему мобилизованные и контрактники проходят службу до срока завершения спецоперации, а заключенные через шесть месяцев возвращаются к гражданской жизни и при этом имеют возможность начать с чистого листа.

Новые же изменения, отмечает Шарафиев, должны исправить данную ситуацию - теперь предполагается, что заключенные через подписание контракта получают условно досрочное освобождение, но отправляются в зону СВО на общих основания - до завершения спецоперации.