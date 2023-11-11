ХК «Челны» потерпел поражение от «Металлурга» на своем льду

В рамках ВХЛ сегодня на своем льду ХК "Челны" сыграл против ХК "Металлург" из Новокузнецка. Игра завершилась с разгромным счетом 1:8 в пользу гостей.



Первый период принес две шайбы "Металлургу". Во втором периоде гости еще дважды поразили ворота желто-синих. Но "Челны" все же смогли отыграться и забросили одну шайбу, когда на 38-й минуте Максим Иванов поразил ворота соперника. Однако четвертый период оказался совсем неудачным для хозяев площадки, поскольку "Металлург" сумел забросить еще четыре безответные шайбы.





Сегодняшняя игра стала 24-й в этом сезоне для "Челнов". На данный момент команда имеет 14 очков и занимает предпоследнюю 28-ю строчку в турнирной таблице среди 29 команд.Следующий матч нашей команды состоится 17 ноября в городе Воскресенск против местной команды "Химик".Прошу примите к сведению, что частичное или полное копирование материалов сайта допускается только при наличии гиперссылки на источник.