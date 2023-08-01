Хедлайнером станет «Пицца»: стало известно, что ждать на праздновании Дня строителя в Челнах

В Челнах на Дне строителя 12 августа выступят группа «Пицца» и ВИА «Синяя птица»

В Набережных Челнах хедлайнером на праздновании Дня строителя будет группа «Пицца», которая известна такими треками как «Улыбка», «На всю планету земля», «Район» и другими. Информация о хедлайнере появилась в корпоративной газете компании «Домкор». Помимо этого, на концерте будет выступать и ВИА «Синяя птица».

Полная программа Дня строителя пока что еще неизвестна. Отмечать праздник, как сообщает kazved.ru, будут 12 августа, в следующую субботу.