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Госжилинспекция составила топ-14 худших УК Татарстана за 2024 год

В Госжилинспекции пояснили, что товарищества со...

Екатерина Елисеева

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Госжилинспекция Татарстана представила рейтинг самых проблемных управляющих компаний региона, основываясь на жалобах жителей за 2024 год. В инспекцию поступило рекордное количество обращений — 23,7 тысячи, что на 35% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Первое место в антирейтинге занял учредитель трёх УК в Альметьевском районе: ЖЭУ-3, «АЛЬЯНС» и «Первый поселок». В его отношении вынесли 39 административных постановлений, а сумма штрафов превысила 2 миллиона рублей. Согласно данным «Контур.Фокус», управляющие компании «Первый поселок» и «АЛЬЯНС» принадлежат Александру Шаронову. В 2023 году компания «Первый поселок» получила доход 8,5 миллиона рублей, при этом её прибыль составила 129 тысяч рублей.

На второй строчке оказался владелец трёх УК в Челнах: «Ремжилстрой», «Электротехников» и «Махалля». В его отношении составили 31 протокол, а сумма штрафов превысила 1 миллион рублей.

Третье место досталось управляющей компании «Эйбэт» из Нижнекамска, которой выписали 35 административных протоколов на сумму 955 тысяч рублей.

Также в список худших попали:
- УК «Жилье» — 14 протоколов, штрафы на 843 тыс. рублей,
- «Камстройсервис» — 12 постановлений, 495 тыс. рублей,
- «ЖЭУ 7» — 9 постановлений, 450 тыс. рублей,
- «Альметьевск» — 2 постановления, 350 тыс. рублей,
- «АЛСУ» — 13 постановлений, 332 тыс. рублей,
- «АСЦЖ» — 6 постановлений, 125 тыс. рублей,
- УК ЖКХ Заинска — 6 протоколов, 88 тыс. рублей.

В Госжилинспекции пояснили, что товарищества собственников жилья не включены в этот рейтинг, так как на них распространяются более мягкие правила, а штрафные санкции для ТСЖ ниже, чем для управляющих компаний.

При этом на долю Жилинспекции пришлось более трети всех жалоб, поступивших в министерства и ведомства Татарстана, — 88,3 тысячи обращений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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