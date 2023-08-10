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Год не обошелся без потрав: в восьми районах РТ зафиксировали мор пчел

В 8 районах Татарстана в 2023 году зафиксировали мор пчел
Год не обошелся без потрав: в восьми районах РТ зафиксировали мор пчел

Надежда Острокол

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В восьми районах Татарстана в этом году был зафиксирован мор пчел. Специалистами минсельхозпрода РТ была организована комиссия по отбору проб растений, сообщает «БИЗНЕС Onlinе».

По данным минсельхозпрода Татарстана, обращения по поводу гибели насекомых поступали из нескольких районов республики: Лаишевского, Тюлячинского, Пестречинского, Спасского, Заинского, а также из Бугульмы, Чистополя и Черемшана.

В ведомстве отметили, что этот год действительно не обошелся без потрав. На все обращения, которые поступили, была своевременная реакция, сообщают представители министерства, - организована работа комиссий по отбору проб.

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