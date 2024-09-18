Глава Минздрава РТ Миннуллин: «Молодых врачей надо отправлять в села и женить»

Молодых медиков следует направлять в села и женить их, чтобы они не уезжали. Об этом сообщил минздрав РТ Марсель Миннуллин.

Специалист привёл статистику, по которой приблизительно 95% выпускников, которые были направленных в больницы сел, после ординатуры приезжали обратно в города. Министр подчеркнул, что в 2023 году из 53 медиков, которые трудились в районах РФ 1 год, в сельских больницах остались всего 7.

Эксперт думает, что именно семьи могут удержать врачей в небольших городах и сёлах/деревнях.

Ранее мы писали о том, что специалисты объяснили отказ Сабурской от мандата депутата Государственного совета Республики Татарстан.

Специалист оказалась в составе регпарламента по партийным спискам фракции «Единая Россия», которая набрала большинство голосов в текущем году.

После отказа Сабурской ее мандат перейдет к председателю Всемирного конгресса татарстанцев Данису Шакирову.