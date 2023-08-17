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· Алина Алмакаева

Глава медсанчасти МВД по Татарстану подозревается в превышении полномочий

Глава медсанчасти МВД по Татарстану подозревается в превышении полномочий

business-gazeta.ru

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Сообщается, что начальник медсанчасти МВД по Республике Татарстан, Ренат Фатыхов, стал фигурантом уголовного дела по подозрению в превышении должностных полномочий.

По предварительным данным, сотрудники отдела ФСБ по войсковым частям войск национальной гвардии в Казани выявили схему в части №5561. Следствие предполагает, что начиная с начала 2021 года и до мая 2022 года, солдат-срочников из этой воинской части выводили в госпиталь МВД по Татарстану, руководителем которого на тот момент был Фатыхов.

Однако вместо лечения, они использовались для выполнения хозяйственных работ, включая работу на "приусадебных участках должностных лиц". Имена остальных фигурантов дела пока не разглашаются.


Фатыхов был допрошен в качестве подозреваемого, где он дал свои показания, после чего был отпущен на свободу. Пресс-служба МВД по республике воздержалась от комментариев относительно этого уголовного дела в отношении своего сотрудника. Сообщает «Бизнес Online».

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