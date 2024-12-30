Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шагалеева

Глава исполкома получил штраф за испорченную землю в Альметьевском районе

Глава исполкома Тайсугановского сельского посел...

ru.freepik.com

Подписаться в Telegram

Глава исполкома Тайсугановского сельского поселения был оштрафован на сумму в 70 тысяч рублей за нанесение вреда более чем 30 тысячам квадратных метров сельскохозяйственных земель. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, на данном участке была обнаружена огромная свалка твердых бытовых отходов, что привело к утрате земель их первоначального назначения.

По итогам проверки прокуратуры Альметьевского района было установлено нарушение Земельного кодекса РФ. Это касалось использования земель не по их целевому назначению, что противоречит ч. 1 ст. 8.8 Кодекса об административных правонарушениях. В результате руководителю исполкома предстоит выплатить штраф.

Напомним, что в рамках реализации экологической программы за семь лет в Татарстане было выделено 71,8 млрд рублей, включая 18,4 млрд из федерального бюджета. Эти средства направляются на борьбу с загрязнением, ликвидацию свалок и восстановление экосистем, что играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития региона.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

4 часа назад

В Лаишевском районе Татарстана прошла церемония открытия двух новых ФАП

Новости Татарстана

день назад

Дубль Галимова помог «Ак Барсу» разгромить «Трактор»

потравить тараканов служба

Новости Татарстана

день назад

На новогодние праздники в Татарстане начали работать 54 глэмпинга

Важное в РТ

3 дня назад

МТС представила татарстанским геймерам медиаприставку для облачного гейминга за 4990 рублей

ремонт самокатов в Новосибирске

Новости Казани

9 часов назад

Раис Татарстана отправил поздравление ЖВК «Динамо-Ак Барс» с победой в финале Кубка России

Новости Татарстана

день назад

Росстат впервые комплексно оценил уровень бедности в России

Новости Татарстана

6 часов назад

Мемориал «Вечный огонь» в Татарстане определили объектом культурного наследия

Новости Казани

3 часа назад

Найден 80-миллионный пассажир МУП «Метроэлектротранса» Казани
Новости Татарстана
7 часов назад

В Татарстане нашли массовые нарушения безопасности в новогодних городках

В ряде районов Татарстана выявлены серьезные на...

Новости Татарстана

час назад

Глава исполкома получил штраф за испорченную землю в Альметьевском районе

Новости Татарстана

час назад

Татарстанцам рассказали, как будут работать поликлиники Бугульмы в праздники

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстанцам рассказали, где состоятся новогодние мероприятия в Челнах

Новости Татарстана

3 часа назад

На 1,2 млрд рублей продали продукции на сельскохозяйственных ярмарках Татарстана
Гостиницы в Казани взвинтили неадекватные цены ...
Новости Казани
день назад

Гостиницы в Казани взвинтили неадекватные цены на Новый год

Новости Казани

3 часа назад

В Казани отреставрировали один из корпусов усадьбы Сапогульцева

Новости Казани

4 часа назад

Казанцев напугали громкие хлопки из-за испытаний на Пороховом заводе

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстан вошёл в топ-5 рейтинга регионов России по показателю «Цифровая зрелость»
Сервис OneБизнес от билайн бизнес и Альфа-Банка...
Новости России
6 дней назад

Сервис OneБизнес от билайн бизнес и Альфа-Банка создает сайты из товарных каталогов соцсетей и маркетплейсов