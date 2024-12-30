Глава исполкома получил штраф за испорченную землю в Альметьевском районе

Глава исполкома Тайсугановского сельского поселения был оштрафован на сумму в 70 тысяч рублей за нанесение вреда более чем 30 тысячам квадратных метров сельскохозяйственных земель. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, на данном участке была обнаружена огромная свалка твердых бытовых отходов, что привело к утрате земель их первоначального назначения.



По итогам проверки прокуратуры Альметьевского района было установлено нарушение Земельного кодекса РФ. Это касалось использования земель не по их целевому назначению, что противоречит ч. 1 ст. 8.8 Кодекса об административных правонарушениях. В результате руководителю исполкома предстоит выплатить штраф.



Напомним, что в рамках реализации экологической программы за семь лет в Татарстане было выделено 71,8 млрд рублей, включая 18,4 млрд из федерального бюджета. Эти средства направляются на борьбу с загрязнением, ликвидацию свалок и восстановление экосистем, что играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития региона.