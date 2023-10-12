Новости Татарстана
· Полина Модестова

Где не будут мешать людям: пчеловодов Татарстана могут обязать строить пасеки по новым правилам

В РТ пчеловодов хотят обязать строить пасеки по новым правилам для безопасности людей
Где не будут мешать людям: пчеловодов Татарстана могут обязать строить пасеки по новым правилам

pixabay

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Госсовет РТ рассмотрит предложение о внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О пчеловодстве в Российской Федерации». Согласно правкам, которые были предложены, пчеловодов могут обязать строить пасеки в местах, где они не будут мешать людям.

В документе говорится, что физические и юридические лица, который осуществляют пчеловодство в непосредственной близости с местами проживания людей, при наличии угрозы, создаваемой размещением пасеки для их жизни и здоровья, имеющих медицинские показания об аллергической реакции на укусы пчел, обязаны размещать пасеки на принадлежащих им на праве собственности или ином праве земельных участках с учетом обеспечения интересов безопасности граждан с целью свободного и беспрепятственного пользования ими своими земельными участками.

Как отмечают авторы инициативы, нововведение не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета.

По данным минздрава республики в 2021 году от укуса пчел пострадали 810 граждан, в 2022 году - 1 042, а за восемь месяцев 2023 года - 880. При этом речь только о тех, кто обратился за помощью к специалистам.

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