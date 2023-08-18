АО «Флот Республики Татарстан» стремится разработать круизные маршруты, и для этой цели планирует произвести ремонт судна «Павел Миронов». Генеральный директор компании, Роман Лизалин, объявил об этом.



Он отметил, что судно не может простаивать бесцельно, поскольку теряет свою репутацию. Именно поэтому компания намерена восстановить этот 82-летний теплоход и использовать его для организации круизных перевозок.



- В первый год, мы предполагаем, что эксплуатационные расходы будут превышать прибыль, но мы стремимся хотя бы к покрытию издержек. Мы намерены вспомнить о нас сами, а с 2025 года мы можем полностью восстановить навигационную деятельность,- прокомментировал Лизалин.Помимо этого, компания также планирует приобрести другие круизные суда, но сначала необходимо решить вопрос с «Павлом Мироновым», который не эксплуатировался с 2011 года. Ремонт должен быть завершен к середине следующего судоходного сезона.