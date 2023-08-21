Фильм  Байбулата Батуллы «Бери да помни» объявили победителем фестиваля

Фильм Байбулата Батуллы «Бери да помни» стал победителем фестиваля.

Объявляя победителя председатель жюри Борис Хлебников сказал: "Я вообще ни во что не верю: ни в добро, ни в мораль, ни в патетику. Я верю только в чувство юмора - это самое важное, что есть у человека. А если у режиссера есть отдельное чувство юмора, не похожее на всех, то это гигантское счастье, которому я завидую".

"Бери да помни" был открывающим фильмом программы полнометражных дебютов и после первого же показа стал фаворитом фестиваля. Поэтому решение жюри зрители встретили овацией. Байбулат Батулла поднялся на сцену с коробкой на голове - он проиграл в игру "Бери да помни" авторам тг-канала "Русское кино в топе".

"Хочу сказать "большое спасибо", - сказал Байбулат. - и еще хочу сказать, что сейчас во мне есть и курица, и индейка. Косточка, которую ломают в этой игре есть только у курицы и индейки. Обе они - нелетающие птицы. А благодаря фестивалю "Короче" эти птицы, возможно, взлетят!"

Затем слово взяла актриса, член жюри Ирина Розанова. Она рассказала, что в самом начале жюри придумали отдельный приз актрисе или актеру, который их чем-то поразит, даст надежду. "Мы думали, что это будет кто-то молодой. Поэтому купили молодежную рубашку. После этой картины я вскочила аплодировать, что члену жюри делать нельзя, но вы меня знаете как очень эмоциональную. Мы все были просто потрясены ролью Рабита Батуллы".

Фильм выйдет в прокат 14 сентября 2023 года.

Правообладатель фильма, Президент компании Arna Media Надежда Мотина: "На нашем рынке принято считать, что такие фильмы сложны для проката. Татарский фильм на татарском языке, с неизвестными актерами, история про стариков, режиссерский дебют на непростую тему. Но мы полюбили этот фильм с первого взгляда, потому что он пронизан бесконечной любовью к родной культуре и близким. Мы увидели, что даже в самых циничных душах он пробуждает эмоции. И фестиваль «Короче» подтвердил наши наблюдения – уже после показа нам звонили и писали и самые скептически настроенные коллеги, и самые неприступные журналисты. Байбулат Батулла - очень талантливый режиссер. Он снял наполненный добротой фильм, просто необходимый в наше непростое время. Мы уверены, что и в прокате он будет иметь терапевтический эффект".