Новости Татарстана
· Полина Модестова

Это не должно быть единоразовой акцией: жители РТ записали обращение к Минниханову из-за зловонного запаха

Жители записали обращение к Минниханову из-за зловонного запаха у Казани и загрязнений
Это не должно быть единоразовой акцией: жители РТ записали обращение к Минниханову из-за зловонного запаха

Скриншот с YouTube-канале EcoKazan

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На пикет против загрязнения воздуха вышли жители Казани и Зеленодольского района РТ. В видео, опубликованном на YouTube-канале EcoKazan они обвинили власти в бездействии и потребовали наказать предприятия за выбросы. Обращение было адресовано главе РТ Рустаму Минниханову.

Пикетчики считают, что необходимо найти тех, кто отравляет воздух, и наказать их. При этом, как отмечают неравнодушные граждане, это не должно быть единоразовой акцией - за предприятиями необходимо установить «настоящий контроль».

Местные жители считают, что заводам необходимо модернизировать свои мощности и сделать циклы закрытыми. С их слов, планка предельно допустима концентрации за последние годы сдвинулась, из-за чего молодое поколение вынуждено расти в худших условиях. нежели их родители.

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